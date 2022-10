Odiliapeel blijft ongeslagen en pakt koppositie over in vijfde klasse: ‘We hebben alle honderdprocentkansen afgemaakt’

Odiliapeel wist wederom de ongeslagen reeks voort te zetten. ,,Het was een spannende eerste helft, waar het beide kanten op kon. In de tweede helft trokken we het naar ons toe, door meer druk uit te oefenen en hen vast te zetten”, aldus Odiliapeel-trainer Fred Donkers. Door twee defensieve fouten af te straffen, wist Nart Manders twee keer te scoren. ,,We hebben alle honderdprocentkansen afgemaakt, voor de rest zijn beide ploegen niet echt tot scorende kansen gekomen vandaag”, zei Donkers. Odiliapeel is koploper in de klasse, met een wedstrijd meer gespeeld. Voor Donkers drukt dat de pret niet: ,,Het is mooi dat we hier nu staan en nu is het de taak om dit lang vast te houden.”