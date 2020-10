Odiliapeel komt niet verder dan 4-1 nederlaag tegen veldspeler tussen de palen

VCA – Odiliapeel 4-1 (2-0).

,,Zij maakten 1-0 uit de omschakeling nadat we een grote kans misten. Dat was een domper. Na rust kregen we grip op de wedstrijd maar kwamen we maar één keer tot scoren. Op basis van de eerste helft hebben we terecht verloren”, aldus Odiliapeel-trainer Danny Claassen.

In de tweede helft viel de keeper van VCA uit en ging een veldspeler van de thuisploeg in het doel staan. Volgens Claassen had zijn ploeg daar meer gebruik van moeten maken. ,,De vervanger deed het zeker niet slecht maar mijn spelers hadden hem meer op de proef moeten stellen.”

FC Uden – DWSH’18 4-5 (2-5).20. 0-1, 25. 0-2, 28. 0-3, 35. Halid Polat 1-3, 37. 1-4, 41. Ryan Janga 2-4, 43. 2-5, 60. Halid Polat 3-5, 81. Marco van de Pol 4-5.

,,Ondanks deze nederlaag ben ik toch positief over mijn ploeg. Door drie individuele fouten komen we op ruime achterstand, maar de inzet en beleving van mijn spelers was heel goed. We waren ondanks de achterstand nog dicht bij een gelijkspel en op basis van de tweede helft was dat ook nog verdiend geweest”, beschreef FC Uden-trainer Peter van den Heuvel het duel.

Voor rust vielen de doelpunten als rijpe appels: er werd in die fase maar liefst zeven keer gescoord.

MVC – Boerdonk 1-4 (0-2). 10. Daan Dortmans 0-1, 29. Tim van Alphen 0-2, 47. Rens Donkers 0-3, 61. Roy Neuteboom 0-4, 65. 1-4.

,,Een dik verdiende overwinning. Het enige dat ik mijn ploeg kan verwijten is dat we onnodig een doelpunt moesten incasseren”, aldus Boerdonk-trainer Ger Romeijnders.

Omdat de kantine bij MVC op slot ging, kon Romeijnders niet direct nagenieten van deze winstpartij. Maar hij had een oplossing. ,,Ik zal thuis een lekker Duveltje openmaken om te proosten op deze overwinning.”

VCO – Elsendorp 3-3 (2-1). 17. Roel Huvenaars 1-0, 26. Jack Schraven 2-0, 32. 2-1, 66. Roel Huvenaars 3-1, 69. 3-2, 80. 3-3. Rood: 36. Speler Elsendorp.

,,Een enerverende wedstrijd. Ik heb een dubbel gevoel over de uitslag. Omdat we een 3-1 voorsprong weggaven, is het resultaat aan de ene kant uiteraard teleurstellend maar aan de andere kant ben ik ook blij met dit eerste punt van het seizoen”, aldus VCO-trainer Mario van Berkom.

Elsendorp ging volgens Van Berkom inventief om met het verbod om publiek mee te nemen. ,,Door veel bestuursleden en geblesseerde spelers mee te nemen naar deze wedstrijd, stond er toch nog heel wat publiek voor hen langs de lijn. De scheidsrechter was er minder van gecharmeerd en heeft er melding van gemaakt.”

WHV – Fiducia 0-3 (0-1). 32. 0-1, 47. 0-2, 70. 0-3 (pen.).

,,Tot de eerste treffer van Fiducia waren we de bovenliggende partij. Uit het iets maakte Fiducia 0-1 en gingen de kopjes bij min spelers omlaag”, aldus WHV-trainer Bas van Engelen.

WHV kent een weinig succesvolle start van de competitie; de eerste drie wedstrijden werden verloren.

