Odiliapeel krijgt in de eerste vijf minuten drie goals tegen en verliest uiteindelijk met 1-8

Odiliapeel – HBV 1-8 (0-5). 2. 0-1, 4. 0-2, 5. 0-3, 17. 0-4, 38. 0-5, 54. 0-6, 62. Niels van den Brand 1-6, 70. 1-7, 83. 1-8.

Trainer Danny Claassen van Odiliapeel weet waarom HBV won. ,,HBV was veel gemotiveerder dan wij. Zij spelen om de titel en je zag direct terug dat zij om dat doel te halen daar hard voor willen knokken. En wij zetten daar te weinig tegenover.”

Het duel was al voortijdig beslist want binnen vijf minuten had HBV al drie keer gescoord.

WHV – DWSH’18 1-6 (1-4). 15. Marco Lunenburg 1-0, 16. 1-1, 25. 2-1, 33. 3-1, 42. 4-1, 59. 5-1, 80. 6-1.

Trainer Bas van Engelen van WHV kent de zwakte van zijn ploeg. ,,Door de vele wisselingen door blessures binnen de selectie zijn er bijna geen automatismen en vaste patronen in de ploeg. En dan is het heel moeilijk voetballen. We wilden vandaag heel compact verdedigen en het zo DWSH lastig maken maar na een goed begin, zakt het dan toch in en is het vertrouwen weg.”

Volgens Van Engelen had het thuispubliek op meer gehoopt. ,,Onze goede beginfase werd beloond met een openingstreffer van Marco Lunenburg en dit verleidde verschillende toeschouwers om ‘tien, tien, tien’ te scanderen. Maar jammer genoeg was het een minuut later weer 1-1.”

Astrantia – FC Uden 0-3 (0-1). 43. Wesley Vogels 0-1 (pen.), 77. Mitchel van den Anker 0-2, Faruk Polat 0-3.

Trainer Roy Vermeij denkt dat zijn ploeg de gelukkigste was. ,,We hebben mazzel dat we net voor rust een strafschop krijgen want we creëerden in de eerste helft weinig kansen. Onze keeper Nick van de Pol heeft met goede reddingen een tegentreffer kunnen voorkomen en ik denk dan ook dat deze winst een beetje gestolen is.”

De trainer van Astrantia, Patrick Pothuizen, was jarig en wilde zijn vijftigste verjaardag in de kantine vieren. Maar Vermeij wilde niet meewerken aan dat feestje. ,,We hebben hard geknokt en Astrantia niks cadeau gegeven.”

Elsendorp – Keldonk 5-2 (3-1). 6. Duane Villanueva 0-1, 37. 1-1, 41. 2-1, 44. 3-1, 56. 4-1 (pen.), 87. Siep Sigmans 4-2, 88. 5-2. Rood: 36. Rick van Nuland (Keldonk).

Volgens trainer Ruud Fleskens heeft zijn ploeg een goed resultaat zelf weggegeven. ,,We begonnen heel aardig en de beste kansen waren voor ons. We kwamen dan ook terecht op 0-1 maar nadat Rick van Nuland met rood het veld moest verlaten, waren we de kluts kwijt en lieten we de wedstrijd uit onze handen glippen. Het enige positieve aan deze wedstrijd was het optreden van de twee jonkies Siep Sigmans en Jannes Bouwe die erg goed speelden.”

Nadat Keldonk met tien man kwam te staan, scoorde Elsendorp binnen acht minuten drie keer en boog zo net voor rust een 0-1 achterstand om in een 3-1 voorsprong.

Boerdonk – VCO 1-0 (0-0). 76. 1-0 (e.d.).

Boerdonk behaalde een minieme overwinning en volgens trainer Johan Strouken is dat vooral aan één speler te danken. ,,Onze keeper Guus van Dommelen speelde een wereldpartij en het is aan hem te danken dat we de drie punten pakten.”

De trainer van VCO, Mario van Berkom, was minder vrolijk. ,,We waren de betere ploeg maar staan met lege handen en dat is heel zuur. Zelfs de grootst mogelijke kansen werden om zeep geholpen. Het is jammer dat we dit soort wedstrijden niet winnen want op deze manier gaat het seizoen als een nachtkaars uit.”

Strouken was zo lyrisch over zijn keeper dat hij een gewaagde uitspraak deed. ,,Als Louis van Gaal Guus vandaag had zien keepen, dan had hij hem direct geselecteerd voor het Nederlands Elftal. En dat was dan terecht geweest.”