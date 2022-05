Odiliapeel mist negen spelers en keeper, maar wint toch nipt van WHV door goal Smits

Vijfde klasse EOdiliapeel heeft had het zwaar deze week. Coach Danny Claassen miste negen spelers en zijn keeper en moest dus enigszins improviseren. WHV was ook beter en kreeg de meeste kansen, maar in de tweede helft was het Wouter Smits die voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde en zo zijn ploeg drie punten bezorgde. Zijn trainer riep echter de scheidsrechter uit tot Man of the Match, die floot erg goed in de ogen van Claassen.

Boerdonk – Fiducia 1-2 (1-2). 23. 0-1, 35. 0-2, 44. Jordi Neuteboom 1-2.

,,We kregen talloze kansen maar we scoorden slechts één keer. Het was frustrerend om te zien maar ik kan de bal er zelf niet inschieten”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Strouken heeft wel een idee om ervoor te zorgen dat zijn ploeg meer scoort. ,,Misschien moeten we overwegen om de goals groter te maken.”

WHV – Odiliapeel 0-1 (0-0). 75. Wouter Smits 0-1.

,Deze nederlaag is heel zuur. Odiliapeel is één keer uit een counter voor ons doel geweest en scoort direct terwijl wij tig kansen creëerden en niet scoorden. Als er iemand recht had op de winst dan waren wij dat”, vatte trainer Bas van Engelen van WHV het duel samen.

,,Voetballend was het niet best. Ik mis momenteel negen spelers inclusief keeper door blessures en daardoor zijn er geen automatismen in mijn ploeg. Dus we zijn heel blij dat we alsnog wonnen”, aldus trainer Danny Claassen van Odiliapeel.

Claassen genoot van de arbiter tijdens deze wedstrijd. ,,Scheidsrechter Van der Pas was veel te goed om in de vijfde klasse te fluiten. Hij is nog jong maar floot werkelijk voortreffelijk en hij is voor mij dan ook The Man of the Match.”

DWSH’18 – VCO 1-1 (0-0). 70. 1-0, 88. Stef Rooijendijk 1-1.

,,In de eerste helft hebben wij hen totaal overklast en als we de helft van de kansen die we kregen, hadden benut, gingen we met een 5-0 voorsprong rusten. Dat lieten we na waardoor we opgelucht moeten zijn dat we vlak voor tijd nog ene punt pakten. Dat is weljammer want we lieten een overwinning schieten”, zag trainer Mario van Berkom van VCO.

Van Berkom is trots op de speelwijze van zijn ploeg. ,,Ik heb ons nog niet zo goed zien spelen als vandaag. We lieten de bal goed rondgaan en DWSH werd er moedeloos van.”

VCA – Keldonk 0-5 (0-4). 13. René van den Acker 0-1, 22. René van den Acker 0-2, 29. Siep Sigmans 0-3, 37. Luuk Cremers 0-4, 82. René van den Acker 0-5.

,,We begonnen matig maar herpakten ons goed en daardoor werd het een makkelijke middag. Ik kan niet anders dan tevreden zijn als we met ruime cijfers winnen”, aldus trainer Ruud Fleskens van Keldonk.

De 15-jarige Siep Sigmans bekroonde zijn eerste basisplaats met een doelpunt.