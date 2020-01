Odiliapeel vindt nieuwe trainer in Danny Claassen

zondag 3D (zuid ii) FC Schadewijk klopt Margriet in roodge­kleur­de derby

21:20 De Osse derby in 3D is zaterdagavond gewonnen door FC Schadewijk, dat thuisploeg Margriet met 1-2 versloeg. In een tumultueus duel kregen beide ploegen een rode kaart.