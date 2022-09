ODIN’59 pakt cadeautjes van Achilles Veen met graagte uit

,,Het is een kopie van de wedstrijd van vorige week. Voor rust hadden we met 2-0 voor moeten staan. De 1-1 was een cadeautje. In de tweede helft waren we onnodig onrustig. En toen liepen we in het mes van ODIN’59. Dat moeten we leren niet meer te doen”, aldus Achilles Veen-trainer Dennis van der Steen. ,,ODIN’59 pakte in de tweede helft van ons ook nog wat cadeautjes uit.”