Oirschot Vooruit of Oranje? Bij beide komt het er nog niet helemaal uit

,,Er zat zeker meer in, maar op dit moment komt het er even niet uit”, zei Oirschot Vooruit-trainer Piet Drijvers. ,,De jongens moeten weer even het vertrouwen van de eerste twee gewonnen wedstrijden krijgen Als je achter de feiten aanloopt, wil het vaak net niet lukken. Dat was het geval.”

Beerse Boys en Hilvaria deelden vanmiddag de punten in Middelbeers. Hilvaria kreeg na twintig minuten via Sem Hendriks de eerste kans, maar de aanvaller stuitte op Boys-doelman Giovanni de Vrij. Vijf minuten later lukte het de bezoekers om wel op 0-1 te komen. Gideon Kingongo gaf de bal voor op Max Abrahams, die de bal diagonaal binnenschoot. Vijf minuten voor rust kwam Beerse Boys langszij. Daan Mulders kopte een voorzet van Robin van Rooy met een boog over Hilvaria-doelman Martijn Bijdevier. Een paar tellen later leek Mulders weer te scoren, maar toen was de lat een sta-in-de-weg.