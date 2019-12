Oirschot Vooruit-trainer vangt bot bij scheidsrechter: ‘Hij wilde geen antwoord geven’

Zondag 2fEen onterecht goedgekeurd doelpunt heeft Oirschot Vooruit zondag de das omgedaan. Na afloopt wilde Oirschot Vooruit-trainer Piet Drijvers verhaal gaan halen bij de arbiter, maar die had daar geen zin in.

EFC – Oirschot Vooruit 1-0 (0-0). 77. Mike Thijssen 1-0.

,,De ene keer is het de instelling, de andere keer ligt het aan de vorm van de dag en dit keer was het pure pech”, zei Oirschot-trainer Piet Drijvers over de manier waarop zijn ploeg voor de vierde keer op rij verloor. ,,Zelfs bij EFC gaven ze toe dat het buitenspel was. Echt zuur.”

Na de wedstrijd ging Drijvers langs bij de scheidsrechter om de te vragen waarom hij het doelpunt telde in plaats van afkeurde wegens buitenspel. ,,Hij wilde mij geen antwoord geven. Tja, toen ben ik maar omgedraaid.”

Braakhuizen – Beerse Boys 2-2 (2-0) 6. Anthony de Haan (pen.) 1-0, 40. Remco van Wetten 2-0, 78. Jannes Mulders (pen.) 2-1, 90+6. Jannes Mulders (pen.) 2-2.

,,Als je in de laatste seconde gelijkmaakt en een punt inloopt op de concurrentie dan ben redelijk tevreden”, aldus Beerse Boys-trainer Hans Staps. ,,We zijn twee keer ongeslagen. We hebben de weg omhoog ingezet.”

Twee treffers van Beerse Boys keurde de scheidsrechter af wegens buitenspel. Staps: ,,Iedereen zag dat het geen buitenspel was. Dit zijn geen excuses, maar het zegt wel iets over de manier waarop we hebben gespeeld: met passie en druk naar voren. De volgende keer hebben we misschien wel geluk.”

NWC – Hilvaria 2-0 (0-0). 58. Tijs van Tilburg 1-0, 67. Aziz Sabbar 2-0.

,,Bij vlagen was het heel goed van onze kant, maar het blijft ons gewoon achtervolgen dat we lastig tot scoren komen”, baalde Hilvaria-trainer Henri van den Braak.