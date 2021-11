Oirschot Vooruit verliest van Sparta’25

Oirschot Vooruit – Sparta’25 1-2 (1-0) 2. Joris Swaanen 1-0. 55. 1-1 Job van Gestel 1-1(e.d.), 62. Denzel Hajema 1-2.

,,We scoorden vroeg uit een mooie vrije trap en daarna hadden we nog een hoop kansen op het uitbouwen van de voorsprong maar dit lieten we afweten”, zegt Oirschot Vooruit-trainer Roland Schuermans, hij ervaarde voor het eerst dit seizoen hoe het was om te verliezen. Zijn keeper Niels Stockman stopte nog een penalty, maar ook dat was niet genoeg voor een punt.

,,Zij namen meer het initiatief en gingen vol voor de winst, waar wij over het algemeen wat minder scherp waren. Dit was een goede wake-up call voor ons in aanloop naar de topper tegen Marvilde”, aldus Schuermans.

RKVVO – Hilvaria 1-3 (1-1) 3. Max Toemen 1-0, 22. 1-1. 65. Jannes van Trier 1-2, 88. Sem Hendricks 1-3.

,,Na het goede begin dacht ik dat dit een mooie zondag ging worden, maar de rode kaart leek nog even roet in het eten te gooien. Floris Kramers kreeg ‘m aan onze kant en dat zorgde er voor dat we ons spel moesten aanpassen”, blikte Koen van der Heijden, de coach van Hilvaria, terug. Dit was echter niet de enige rode prent van de wedstrijd, de keeper van de thuisploeg gebruikte zijn handen buiten het strafschopgebied en moest ook eerder gaan douchen. ,,Het voelde als een opluchting dat we de voorsprong terugnamen en de wedstrijd verder onschadelijke maakten.”

Mierlo Hout – Beerse Boys 3-0 (0-0) 51. 1-0, 70. 2-0, 77. 3-0.

,,In de eerste helft merkten we dat zij moeite hadden met onze manier van voetballen, als we toen een goede kans hadden verzilverd was deze wedstrijd misschien wel anders gelopen”, zei Hans Staps, die met zijn Beerse Boys verloor en momenteel de rol als hekkensluiter draagt. ,,Ik zeg niet dat ik kan leven met de uitslag maar tegen een titelkandidaat als Mierlo Hout was het altijd lastig geweest. We staan nu onderaan maar dat blijft niet zo, niet met de inzet van deze selectie.”