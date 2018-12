OJC blijft ook in Volendam met lege handen achter

Moment van de wedstrijd: Bij een 2-1 achterstand mikte Kevin van Kempen op de lat, waarna Sam van Doremalen de daaropvolgende rebound tegen de doelman aan schoot. ,,Dat zulke ballen er niet in gaan is typerend. Die keeper wist niet wat hij deed en haalde die inzet van Sam er wonderwel toch uit”, baalde Koen Wissing, interim-coach van OJC.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Tien van de afgelopen twaalf competitieduels verloor OJC. Ook in Volendam bleven de Rosmalenaren dus met lege handen achter. De gifbeker lijkt nog steeds niet leeg te zijn. ,,We moeten nu maar voor één ding zorgen en dat is punten pakken. Niets meer en niets minder”, reageerde Wissing. Bij OJC vertrekt teammanager Edwin Smolders overigens aan het eind van het seizoen.