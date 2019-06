OJC door naar finaleronde voor handhaving in de derde divisie na overwinning op Hoogeveen

Moment van de wedstrijd: OJC had het na rust behoorlijk lastig tegen Hoogeveen. De 2-1 voor de thuisploeg hing in de lucht. Totdat Hoogeveen-aanvaller Mohamed Shakki een kopstoot uitdeelde aan Diego Meerveld en daarvoor direct rood zag. Met een man meer kon OJC het karwei vervolgens simpel afmaken.

Bijzonderheid van de wedstrijd: OJC speelt in de finaleronde tegen zondaghoofdklasser Hoogland, dat de tweede periode in de zondag hoofdklasse A pakte. Komende donderdag speelt OJC in Hoogland het eerste duel. De return staat de zondag erop in Rosmalen gepland. ,,Hoogland is een vrij fysieke ploeg. We kunnen onze borst dus natmaken”, aldus OJC-coach Mark Schenning.