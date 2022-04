OJC geeft zege uit handen tegen tiental van Juliana’31

OJC-coach Willem Leushuis was met name niet tevreden over de manier waarop zijn elftal verdedigde. ,,In dat opzicht waren we gewoon niet scherp genoeg”, zo luidde zijn conclusie. Een onoplettendheid in de Rosmalense defensie was na vijf minuten spelen het gevolg van een snelle openingstreffer van de thuisploeg. Drie minuten later maakte Yamani El Aharchaou die vroege achterstand alweer ongedaan. En na ruim een halfuur maakte aanvoerder Tom Wijkmans de 1-2. OJC had op dat moment al een overtalsituatie op het veld.