OJC haalt meteen de eerste doelstelling

,,Natuurlijk hebben we nu als doel om te promoveren. Dat zal alleen niet zo één, twee, drie gaan", zei OJC-trainer Willem Leushuis gisteren na de competitieopener tegen Silvolde. ,,We hebben veel jonge spelers, die erg moeten wennen aan de hoofdklasse. Na een wedstrijd of zeven, acht moeten we maar eens kijken hoe we er voor staan." Na de zege in Gelderland is het gevoel in ieder geval prima. ,,Het zat ook wel prima bij ons", zei Leushuis. ,,We wonnen in de voorbereiding bijvoorbeeld van Nemelaer en ASWH. We hebben negentien nieuwe spelers en zes nieuwe stafleden. Met een paar overwinningen wordt het teamproces snel versterkt."