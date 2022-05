OJC heeft selectie voor komend seizoen nagenoeg rond

Vierde klasse D Reeshof nog een stap verwijderd van titel na overwin­ning bij directe concurrent GSBW

Reeshof stevent al even af op de titel in de vierde klasse D. Na de overwinning op directe concurrent GSBW is de kans op de titel zondag daar. Zondag staat er meteen weer een topper op het programma. Nummer twee Jong Brabant komt op bezoek in de Reeshof en de thuisploeg heeft aan een punt genoeg om de titel veilig te stellen.

12 mei