OJC hervat competitie met zure nederlaag

Het was op het kunstgras in Cuijk bij tijd en wijle niet te zien dat OJC de hekkensluiter van de derde divisie is. Het elftal oogde gretig en speelde met passie. Desondanks keek OJC halverwege wel tegen een 1-0 achterstand aan. Dat was het gevolg van een slippertje van doelman Bart Tinus, die een terugspeelbal verkeerd verwerkte. Voor oud OJC-spits Jeroen van Schoonhoven was het vervolgens een koud kunstje om de openingstreffer te noteren.