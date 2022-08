OJC knokt zich in extremis naast Groene Ster

derde divisieDankzij een zeer late treffer van invaller Kevin Brands is voor OJC het eerste thuisduel van het seizoen in een gelijkspel geëindigd. Tegen het technisch vaardige Groene Ster werd het 2-2.

De Rosmalense formatie toonde met name na rust aan dat het in staat is om tegenstanders in voetballend opzicht voor een langere periode onder druk te zetten. Op basis daarvan knokte de ploeg van trainer Willem Leushuis zich uiteindelijk naar een verdiend punt.

Bij OJC was Wouter van der Plas gepasseerd. Zodoende keerde Joris van Gerwen terug onder de lat. Verder begon Joey Hellstern vanaf de bank en was er links op het middenveld ook een basisplaats voor Emile Lieuwen. De bezoekers uit Heerlen traden onder meer aan met oud-profs Guus Hupperts en Danny Stassar.

Het thuisduel begon zeer vervelend voor OJC. Al na twee minuten kreeg Groene Ster-middenvelder Bryan Simons alle tijd om een hoek uit te zoeken: 0-1. OJC had het lastig met het goede positiespel en de nodige tempowisselingen van de gasten uit Heerlen. In ieder geval kan OJC altijd rekenen op Dennis Knuiman. Die had na ruim twintig minuten aan een halve kans genoeg en schoot tussen twee tegenstanders door de gelijkmaker binnen. Dat moment gaf nieuwe energie aan de formatie van Willem Leushuis. Toch kwamen de Rosmalenaren enkele minuten later voor de tweede keer op achterstand. Shaquille Simmons rondde een individuele actie met een geplaatst schot bijzonder fraai af.

Na rust ging OJC meer op de helft van Groene Ster spelen en dat wierp zijn vruchten af. Ook werd Joey Hellstern halverwege herenigd met zijn aanvalspartner Dennis Knuiman, waardoor Mouad Hassan een linie naar achteren schoof en vanaf de zijkant ging spelen. Later kwamen er in de persoon van RIck Wels, Thijme Deckers en Kevin Brands nog drie aanvallend ingestelde spelers binnen de lijnen. Laatstgenoemde stond in de extra tijd op de goede plek, na een bekeken assist van Joey Hellstern. ,,Groene Ster zat denk ik met hun gedachten al bij een overwinning, dus die stappen met een heel zuur gevoel de bus in. Wat dat betreft kun je zeker stellen dat wij de morele winnaar zijn”, aldus OJC-aanvaller Mouad Hassan.

OJC Rosmalen - Groene Ster 2-2 (1-2). 2. Bryan Simons 0-1, 21. Dennis Knuiman 1-1, 28. Shaquille Simmons 1-2, 90+3. Kevin Brands 2-2.

OJC Rosmalen: Van Gerwen; Kappen, Van Tooren, Van Dijk, El Aharchaou (66. Brands); Van der Velden (66. Deckers), Geerts, Wijkmans (83. Wels), Lieuwen (46. Hellstern); Knuiman, Hassan