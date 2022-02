OJC loopt na rust weg bij Moerse Boys, weer fitte Brands pikt doelpunt mee

In de beginfase vielen er op Sportpark De Groote Wielen al een aantal kansen te noteren. Nadat Pim Goossens namens de bezoekers uit Zundert van dichtbij miste, deden de OJC’ers Dennis Knuiman en Max Kappen even later hetzelfde. OJC was voor rust de bovenliggende partij en had meer balbezit. Moerse Boys hield de rijen gesloten en loerde vooral op counters.