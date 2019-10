OJC-loopwonder Max Kappen nog altijd ambitieus: ‘De voetballerij is een lastig wereldje’

Terwijl een aantal van zijn voormalig ploeggenoten inmiddels deel uitmaakt van het A-team van FC Den Bosch, is Max Kappen (20) met OJC Rosmalen actief in de hoofdklasse B. De Rosmalenaar kon gewoon in Den Bosch blijven, maar zat met de aanwezigheid van Kakhi Jordania in zijn maag. Kappen besloot eieren voor zijn geld te kiezen en niet te wachten op het wel of niet doorgaan van een eventuele overname door de flamboyante Georgiër. OJC had op dat moment een streepje voor bij de allround middenvelder. ,,Ik had in Rosmalen al een gesprek terwijl eigenlijk nog niemand van mijn vertrekwens bij FC Den Bosch afwist”, aldus Kappen.