OJC nu echt zeker van tweede plaats na overwinning op RKZVC en speelt eerst uitwedstrijd in nacompetitie

OJC-coach Willem Leushuis was vooral bezig met het klaarstomen van zijn team voor de nacompetitie. Vorige week verloor hij twee basisspelers in de wedstrijd tegen Halsteren en daarom maakte Daniel de Bijl uit de O19 zijn debuut. ,,Hij deed het goed. Je merkte dat een team al in de vakantiestemming was en wij juist bezig zijn met ons team klaar de stomen voor de nacompetitie. Je kan wat mensen sparen en letten op de gele kaarten. We willen allemaal meer en zijn enorm gemotiveerd”, zei Leushuis.

,,De eerste helft was moeizaam. We leken wel wat nerveus en het was hakketakvoetbal. We kregen twee, drie kansen en zijn kregen ook wat mogelijkheden. In de rust heb ik wat omgezet. We hadden vanaf de 46ste minuut de controle. Over negentig minuten gezien hebben we denk ik zes honderd procent kansen gehad. Onze personele bezetting is moeizaam, maar gelukkig kon Roald van Hout weer even meedoen”, zei UDI’19-trainer Lodewijk de Kruif.