OJC onderuit bij titelkandidaat Hercules, discutabele afgekeurde goal van Kevin Brands

Een dekkingsfout leidde een vroege openingsgoal van Hercules-spits Tim Waterink (oud OSS’20) in. Niet veel later trok topschutter Dennis Knuiman de stand alweer gelijk. ,,Dan is het gewoon ontzettend zuur dat je al na een kwartier voor de tweede keer op achterstand komt vanwege wederom slordig uitverdedigen”, sprak OJC-coach Willem Leushuis.

Na een matige eerste helft speelde OJC na rust stukken beter. Ook waren er kansen. Zo raakte Lex van Dijk de lat en trof Dennis Knuiman de paal. Verder was er nog een zeer discutabel moment na een schot van Kevin Brands. ,,Die keeper van Hercules houdt die bal ruim een halve meter achter de doellijn pas tegen. Iedereen kon zien dat het een goal was, maar de scheidsrechter wilde er niet aan. Die ging af op de waarneming van zijn grensrechter, die veel te laat was en de situatie dus niet goed kon waarnemen. Vlak na afloop zeiden zowel de keeper als de trainer van Hercules dat die bal ruim de doellijn gepasseerd was. Ook gaf de scheidsrechter toe dat hij een foute beslissing had gemaakt. Maar daar koop je achteraf helemaal niks voor helaas.”

Verder was Leushuis niet bepaald te spreken over de aanwezigheid van de technisch directeur van Kozakken Boys; Johan van der Werff. ,,Die zocht na de wedstrijd meteen Dennis Knuiman op. Zoiets doe je als geïnteresseerde club gewoon niet als er net een competitiewedstrijd afgelopen is. Doe dat lekker op een ander moment.”

Hercules - OJC Rosmalen 2-1 (2-1). 6. Tim Waterink 1-0, 15. Dennis Knuiman 1-1, 21. Tim Waterink 2-1

OJC Rosmalen: Van Gerwen; Mulder (34. El Aharchaou), Van Dijk, Van Tooren, Deckers, Lieuwen (46. Hellstern); Van der Velden (82. Kappen), Wijkmans, Brands (82. Wels); Knuiman, Hassan (71. Geerts)