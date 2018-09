OJC op eigen complex tegen ADO Den Haag, met veel restricties

Alleen leden

Van der Plas is blij dat het is gelukt om de wedstrijd op het eigen complex te houden. ,,Een alternatief was om uit te wijken naar de Vliert in Den Bosch. Maar het scenario om gewoon op ons eigen veld te spelen, had sterk onze voorkeur. We zijn blij dat de burgemeester en de politie dat mede mogelijk maken. Eens kijken of we voor een stuntje kunnen zorgen. Dat zou wel heel mooi zijn."

OJC, dat uitkomt in de derde divisie, plaatste zich voor de eerste ronde van het KNVB bekertoernooi door in de tweede voorronde Flevo Boys (na verlengingen) te verslaan: 4-1.