OJC opent competitie met verdienstelijk gelijkspel bij UNA

OJC startte goed aan de seizoensouverture. Het drong UNA naar achteren en liet de bal makkelijk rondgaan, maar tot echte grote kansen leidde dat lichte veldoverwicht niet. Na een kwartier kreeg de ploeg van Willem Leushuis een domper te verwerken. UNA-verdediger Bassou Boulghalgh wilde aan de linkerkant van het veld een voorzet geven, die uiteindelijk pardoes over Wouter van der Plas in het doel zeilde.

OJC kwam vervolgens een fase even wat minder in het stuk voor, maar pikte zo’n tien minuten voor rust de draad weer op. Via vrije trappen van Lex van Dijk (recht op de doelman) en nieuwkomer Joep van der Velden (over) was OJC gevaarlijk. In balbezit ontbrak het na een veelbelovende aanval te vaak aan een goede eindpass.