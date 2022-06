OJC Rosmalen baalt van hele late treffer Hoogland, ook UDI’19 krijgt deksel in slotfase op de neus

Het tweeluik tussen Hoogland en OJC Rosmalen is na het eerste finaleduel nog niet beslist, maar de thuisploeg maakte in de extra tijd wel de winnende en liet OJC balend terug naar huis gaan: 2-1. Ook voor UDI’19 wordt het door een goal in blessuretijd een hels karwei.

Direct na de aftrap had OJC al op voorsprong kunnen komen in het eerste finaleduel met Hoogland om een plek in de derde divisie. Hoogland-back Kiyano Hugo ging flink in de fout, maar had het geluk dat zijn doelman de bal nog net van de lijn kon halen. Het was het begin van een OJC-offensief, de ploeg uit Rosmalen kwam er op snelheid regelmatig gevaarlijk uit, maar het vizier in de afwerking stond niet op scherp.

OJC liet Hoogland daarmee terug in de wedstrijd komen, helemaal toen Daan van Tooren een strafschop veroorzaakte. Bas Wobbes faalde niet vanaf de stip: 1-0.

Direct na rust was Hoogland twee keer dicht bij de 2-1, maar een keer bracht de paal redding, vlak daarna ging een kopbal voorlangs. OJC kon zich terugvechten en deed dat via Yamani El Aharchaou, die zich aan de linkerkant knap vrijspeelde. Zijn voorzet kwam bij Dennis Knuiman terecht, die beheerst afwerkte: 1-1.

Diezelfde Knuiman was nog drie keer dicht bij de 1-2, maar de bal ging er niet in. Een kwartier voor tijd werd de inzet van de aanvaller zelfs maar net van de lijn gehaald en niet veel later bracht de doelman redding.

In de absolute slotfase werd het dan toch 2-1, na een rake kopbal en daardoor zal OJC het zondag in eigen huis af moeten maken, als Hoogland op bezoek komt voor de allesbeslissende wedstrijd.

Opstelling OJC: Van Gerwen, Mulder, Van Dijk, Van Tooren, De Bijl (54. Wels), Kappen (57.Geerts), Wijkmans, Hassoun, Aharchaou, Knuiman, Hellstern (82. Van der Biezen)

UDI’19 verliest in blessuretijd en wacht lastige opgave

UDI’19 heeft de eerste van twee duels voor promotie tegen Orion in blessuretijd verloren. Na een enerverende tweede helft in Nijmegen eindigde het duel in 3-2. Orion komt zondag langs in Uden, met een plek in de derde divisie als inzet.

UDI’19 begon sterk aan de wedstrijd, maar de druk van de bezoekers nam naarmate de wedstrijd vorderde af. Op slag van rust kwamen de Udenaren via een geweldige solo van Mick van de Voort op voorsprong. Hij mocht lang doorlopen, stuurde twee tegenstanders het bos in en verschalkte de keeper.

Na rust werd UDI’19 direct wakker geschud door de thuisploeg. De gelijkmaker viel enkele minuten na rust, maar werd afgekeurd wegens buitenspel. Die kwam er alsnog in de 62ste minuut. De bal moest op de stip na een handsbal. Keeper Ralph Vos zat er nog aan, maar wist de penalty niet te keren.

De 2-1 volgde snel. De bal werd vanuit een corner door een van de Orion-spelers in een keer op de pantoffel genomen. Vos was ditmaal kansloos. Invaller Raoul Oomen prikte met zijn eerste balcontact de gelijkmaker binnen. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar Orion wist er in de blessuretijd nog een vrije trap in te werken.

Aanvoerder Wietse van Lankveld vond het een ‘onnodige nederlaag’, maar is strijdvaardig. ,,We zijn nog niet klaar met ze.”

UDI’19/CSU: Vos; Kraan (69. Werner), Van de Voort, Stijn van den Broek, Smits; Cuppen (56. Van de Goor), Van Lankveld; Alkir, Van Hout, Toonen (69. Oomen); Van Schoonhoven

Orion – UDI’19/CSU. 41. Mick van de Voort 0-1, 62. Sam Huismans 1-1 (pen.), 67. Noud Jilesen 2-1, 70. Raoul Oomen 2-2, 93. Tijn Jellema 3-2