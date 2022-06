OJC Rosmalen baalt van hele late treffer Hoogland

Direct na de aftrap had OJC al op voorsprong kunnen komen in het eerste finaleduel met Hoogland om een plek in de derde divisie. Hoogland-back Kiyano Hugo ging flink in de fout, maar had het geluk dat zijn doelman de bal nog net van de lijn kon halen. Het was het begin van een OJC-offensief, de ploeg uit Rosmalen kwam er op snelheid regelmatig gevaarlijk uit, maar het vizier in de afwerking stond niet op scherp.