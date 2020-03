OJC Rosmalen doet goede zaken tegen EHC/Heuts

amateurvoetbal Overzicht | Doelpunt­rij­ke burenruzie tussen DESK en WSC, Reeshof laat niks heel van OVC’26

21:26 De zondag stond in de tweede klasse E in het teken van de burenruzie tussen DESK en WSC. De kansloze hekkensluiter ontving de middenmoter uit Waalwijk. Daarnaast was er nog het duel tussen OVC’26 en SV Reeshof. Dit en meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.