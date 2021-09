OJC Rosmalen haalt uit tegen geïrriteerd EHC

OJC was in Zuid-Limburg heer en meester op bezoek bij een behoorlijk geïrriteerd EHC. ,,We waren negentig minuten lang de bovenliggende partij. Onze keeper Joris van Gerwen heeft welgeteld één afstandsschot hoeven te pakken. Verder heeft hij helemaal niets te doen gehad. Op een gegeven moment begon EHC uit frustratie wat te schoppen, maar gelukkig hebben we daar geen schade aan overgehouden”, analyseerde OJC-coach Willem Leushuis.

,,We startten geweldig en waren heel dominant. Het was een grote domper dat zij uit een corner de gelijkmaker maakten. Daar hebben we het de hele week over gehad. Vrij vlot daarna viel de 1-2, in een fase waarin we onze verdedigende organisatie niet goed hadden staan. Na wat omzettingen in de formatie maakten we de 2-2. Door opnieuw een fout in de verdedigende organisatie werd het 2-3. De tweede helft was saai. Het werd nog 2-4. Verdedigend was het van ons ver onder de maat”, vond UDI-trainer Lodewijk de Kruif.