OJC Rosmalen kent ongelukkige middag tegen Unitas: verlies en drie blessures

OJC speelde in Gorinchem een vrij ongelukkige wedstrijd. Niet alleen werd er in de slotfase met 3-1 verloren, maar OJC-coach Willem Leushuis moest vanwege blessuregevallen drie keer noodgedwongen wisselen. Melvin van Gestel en Joep Lacquet moesten beide de strijd staken vanwege een enkelblessure en Ritchie van Ooijen voelde zich halverwege de tweede helft wat duizelig. ,,Verder is het verhaal van vandaag dat we te weinig hebben gecreëerd. Daar moeten we dus mee aan de slag”, aldus Leushuis. De enige OJC-goal werd overigens gemaakt door een debutant: Etiandro Garcia Pimentel.