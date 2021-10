OJC Rosmalen neemt drie punten mee uit Meerssen

OJC boekte afgelopen zaterdagavond zijn vierde competitiezege van het seizoen. De formatie van trainer/coach Willem Leushuis was in Zuid-Limburg met 1-3 te sterk voor SV Meerssen. Een smetje op het goede resultaat was het uitvallen van Daan van Tooren, die zich al snel moest laten vervangen vanwege een schouderblessure. ,,Daan is meteen in het ziekenhuis onderzocht en er bleek gelukkig niets gebroken. Wel heeft hij pijnstillers meegekregen”, vertelde Leushuis.

De oefenmeester zag verder dat zijn ploeg het voor rust lastig had, terwijl er tijdens de tweede helft meer ruimte lag om gevaar te stichten. ,,Ik had in een eerdere wedstrijd gezien dat Meerssen vanaf de eerste minuut vol gas wil geven. Dat houden ze uiteraard geen negentig minuten vol en daardoor kwamen er voor ons gaandeweg meer mogelijkheden.” Een belangrijk moment was de 1-2 van Saad Laazizi, die vrij snel na de gelijkmaker van Meerssen doel trof. In de slotfase besliste aanvoerder Tom Wijkmans het duel. Ook was Dennis Knuiman wederom trefzeker. ,,Na de wedstrijd stond het hele elftal in de kantine van Meerssen op de bar feest te vieren. We hebben dus ook nog aan teambuilding gedaan”, besloot Leushuis.