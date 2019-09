OJC Rosmalen onderuit bij koploper IFC

column Waarom is in Tilburg geen straat vernoemd naar Jan Pijnenburg of Henk Pellikaan?

14 september Na de Arena draagt binnenkort ook de aanpalende Boulevard in Amsterdam de naam van Johan Cruijff. Opnieuw gaf dat veel gedoe. De keuze voor straatnamen ligt vaak gevoelig, ook omdat we er in veel gevallen eeuwig mee voort moeten.