OJC Rosmalen speelt doelpuntloos gelijk in Wijchen

,,De eerste helft was duidelijk voor ons. Met name in voetballend opzicht waren we beter dan AWC. Ook kregen we drie opgelegde kansen en raakte een vrije trap van Roel van de Sande de lat”, aldus OJC-coach Willem Leushuis, die verder zag dat zijn spelers tijdens het duel geregeld hard werden aangepakt. Vooral spits Dennis Knuiman moest het meerdere malen ontgelden. Komende zondag speelt OJC op eigen veld de Brabantse derby met UDI’19. ,,Echt zonde dat daar geen publiek bij mag zijn”, baalde Leushuis.