OJC Rosmalen verzekert zich van tweede plaats, OSS’20 kan niks met puntje

Hoofdklasse B

Halsteren - OJC Rosmalen 1-2 (1-1). 10. Dennis Verheijen 1-0 45. Joey Hellstern 1-1 70. Dennis Knuiman 1-2.

Het was een wedstrijd op het scherp van de snede, want Halsteren vocht voor zijn laatste kans om de nacompetitie te halen. Dat pakte voor Saad Laazizi heel beroerd uit: de aanvaller scheurde zijn enkelbanden na een overtreding. ,,Saad is het ziekenhuis ingeschopt”, vond trainer Willem Leushuis. ,,Een charge die gevangeniswaardig was, verschrikkelijk. De scheidsrechter deed het af met een gele kaart. Heel gênant.” Halsteren kende een pikstart. ,,Daarna waren we in de eerste helft heer en meester, al viel de gelijkmaker pas heel laat. Na rust was de wedstrijd meer in evenwicht.”

Dennis Knuiman prikte na een hoekschop raak, de punten waren binnen voor de gasten. Door die zege is OJC Rosmalen verzekerd van de tweede plaats, is ook de tweede periode gewonnen. Dus kan de ploeg zich opmaken voor de nacompetitie, richting derde divisie. Gaat Leushuis in de laatste twee competitiewedstrijden spelers sparen? ,,Nee, doen we. We zijn in vorm, dat moet je vast blijven houden. Dat doe je het beste door de jongens te laten voetballen.”

Derde divisie

DEM – OSS’20 0-0.

Een uur en drie kwartier duurde de heenreis, net zo lang om weer thuis te komen in Oss. Met één punt in de bagage, dat was nog het enige pluspunt. ,,Die wedstrijd had net zo goed niet kunnen worden gespeeld”, vond trainer Bertran Kreekels. ,,Behalve een afgekeurde goal is er eigenlijk niks voorgevallen. We waren vanmiddag niet in goeden doen, DEM kon helemaal geen vuist maken.” Je zat dus vanuit de dug-out naar groeiend gras te kijken? ,,Ook dat nog niet, we speelden op kunstgras.”

Punt gepakt, twee punten verloren. Dat kwam harder aan. ,,We hadden nog een kans op de titel, dat kunnen we nagenoeg vergeten.”

Derde klasse B

ZIGO – TSV Gudok 1-1 (0-0). 60. Joshua Hanhart 0-1 85. Danny van de Lisdonk 1-1.

In deze Tilburgse derby had ZIGO de beste kansen, maar duurde het tot de slotfase voordat Danny van Lisdonk toesloeg en daardoor een dik verdiend punt voor de thuisclub binnensleepte. ,,Veel strijd, waarin we in de eerste helft de betere ploeg waren”, zegt ZIGO-trainer Antal Tooten. ,,Vijf kansen gehad, Gudok twee. We hadden er dus meer uit kunnen halen.” Hoe dan ook: ZIGO is door de remise officieel veilig.

TSV Gudok walste afgelopen zondag met 10-0 over Waspik heen. Maar aanvallend kon vier dagen later veel minder worden gebracht. ,,De bal wilde maar niet vallen”, zegt trainer Ronald Boudewijn. ,,In de slotfase kregen we na de gelijkmaker nog twee goede kansen, maar meer ook niet.” Het gelijkspel heeft consequenties in de strijd om de derde periode. Trinitas Oisterwijk, dat bovenaan staat, werd daardoor niet achterhaald. Maar de Oisterwijkers hebben al een periode. Gudok heeft nu één punt voorsprong op Nieuwkuijk, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.