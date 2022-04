OJC Rosmalen voor 14 speelminuten naar Nijmegen, ‘vliegende keep’ op doel

Leushuis was zich ervan bewust dat OJC een heus wonder nodig had om met een man minder nog met een resultaat van het veld te stappen in Nijmegen. Toch hield de ervaren coach een positief gevoel over aan het kwartiertje voetbal dat hij had gezien. ,,We zijn het restant met 0-0 begonnen en ook zo geëindigd. Bovendien hebben we geen schorsingen of blessures opgelopen. In dat kader is dit een goede voorbereiding op de wedstrijd van aankomende zaterdag met directe concurrent Juliana’31.”