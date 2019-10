OJC Rosmalen voorkomt op valreep blamage bij hekkensluiter Nuenen

zondag derde divisie Rob van Sonsbeek kopt OSS’20 naar eerste plek, dinsdag wacht stadsge­noot TOP Oss in beker

22:04 OSS’20 is sinds zaterdag de nieuwe koploper van de derde divisie zondag. De Ossenaren versloegen HSC’21 in de topper in eigen huis met 3-2 en zorgden er voor dat de mannen uit Haaksbergen nu op de tweede plaats staan.