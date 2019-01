OJC Rosmalen weet weer wat winnen is: eerste competitiezege sinds september

Zondag 3d Tegenstan­der van Schijndel reist 1,5 uur om niet te voetballen

18:40 Door de vorst werden veel wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast. Schijndel - Olympia’18 leek ondanks de kou wel doorgang te vinden. De enkele reis van 45 minuten voor de bezoekers bleek jammer genoeg voor niks: het veld in Schijndel was bij nader inzien toch onbespeelbaar.