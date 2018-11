OJC Rosmalen wil in derby tegen Blauw Geel einde maken aan beroerde serie: ‘Deze wedstrijd is enorm belangrijk’

Volgens OJC-speler Steef Nieuwendaal leeft de wedstrijd niet alleen omdat het een derby is. ,,We spelen tot nu toe een beroerde serie. Natuurlijk leeft de wedstrijd als een derby, maar we moeten weer eens punten gaan pakken, zou mooi zijn als we daar zaterdag mee kunnen beginnen.”

OJC bezet momenteel de laatste plaats in de derde divisie, de wedstrijd is dus cruciaal om aansluiting te houden met de rest. ,,We hebben ons niveau nog niet bereikt dit seizoen. Het zit ook niet mee hoor, we hadden wat schorsingen en blessures. Als je dan eenmaal in zo’n fase zit dan kom je daar lastig uit.”

Oude Bekenden

Nieuwendaal, speelde in zijn tijd als prof diverse derby's. Zo maakte hij wedstrijden als Sparta – Feyenoord en Willem II - NAC mee. Streekderby’s die niet te vergelijken zijn met die van morgen. ,,Totaal niet, maar het zijn wedstrijden die voor de mensen er omheen enorm belangrijk zijn. Dat is niet anders.”

We kunnen met zijn allen veel praten, maar we moeten morgen die wedstrijd gewoon winnen

Statistisch gezien is OJC aan de beurt om dit weekend de derby te winnen. De laatste twee keer werden om-en-om beslist. ,,Dat klopt. Dat is ook het mooie hè, heel de week al die speculaties. De geruchten over wie er wel of niet gaat spelen. Maar goed, we kunnen met zijn allen veel praten maar we moeten morgen die wedstrijd gewoon winnen”, besluit Nieuwendaal.