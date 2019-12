OJC Rosmalen wint en gaat langer door met trainer Willem Leushuis

Voor OJC werd het een mooie middag. Met goed voetbal werd SV Meerssen terecht met 3-1 verslagen. Enig smetje was een directe rode kaart voor invaller Kay Huijgens vanwege natrappen. Na het duel maakte OJC bekend dat trainer/coach Willem Leushuis zijn contract met twee seizoenen heeft verlengd. Met assistent/coach Michael van Eijndhoven en keeperstrainer Dennis Smit is de club momenteel nog in gesprek. ,,De intentie is om ook voor twee jaar bij te tekenen’', aldus Van Eijndhoven.