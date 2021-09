OJC start met thuiszege op Silvolde

Bij OJC was aanwinst Kevin Brands de meest opvallende afwezige. Vanwege zijn werk verbleef de middenvelder in het buitenland. Voor slechts een handjevol toeschouwers startte OJC fel en gretig aan zijn eerste competitiewedstrijd, maar echte uitgespeelde kansen bleven tijdens de beginfase uit. Het was na ruim een kwartier nota bene OJC-doelman Joris van Gerwen die voor het eerst in actie moest komen.