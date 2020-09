OJC verliest van ‘goedkoop’ IFC, Audacia-coach Richters weggestuurd bij 6-0 nederlaag

Dit bericht wordt gedurende de avond bijgewerkt.

Derde divisie zondag

Hoogland - OSS’20 0-1 (0-1). 28. Tim Waterink 0-1.

OSS’20 won zijn eerste wedstrijd van het seizoen in de derde divisie zondag. De ploeg van trainer Bertran Kreekels viel aan, de gastheren verdedigden. Velddoelpunten maken lukte niet. Tim Waterink scoorde uit een hoekschop van Bob Zonnenberg. Hij kopte de bal bij de tweede paal achter de keeper van Hoogland.

Kreekels: ,,We speelden op een stroperig kunstgrasveld en de tegenstander stond goed te verdedigen. Het was lastig door die muur te komen. Gelukkig scoorden zij op hun beurt niet. Ik ben blij met het resultaat, maar minder met onze uitvoering van het spel.”

ADO’20 - Blauw Geel’38 1-2 (0-2). 32. Jay van Boxtel 0-1, 36. Danny Verbakel (pen.) 0-2, 64. Danny Verbakel 0-3, 82. Nick Zeijlmans (pen.) 1-3, 83. Clive Keus 2-3.

Blauw Geel’38 nam een riante voorsprong tegen ADO’20, maar verspeelde bijna de overwinning. De thuisploeg scoorde twee keer binnen twintig seconden: eerst vanaf elf meter, daarna uit de kluts. ,,We gaven niks meer weg. Het stond met Tom Dekkers en Max Verkuyl achterin als een huis”, zei Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.

Jay van Boxtel maakte na iets meer dan een halfuur spelen de 0-1. Hij ging vier minuten later onderuit in de zestien meter. Danny Verbakel benutte de strafschop. Diezelfde aanvaller scoorde negentien minuten na rust met een fraaie volley. Hadi Barglan (19) debuteerde in de negentigste minuut bij Blauw Geel’38. Hij kwam deze zomer over van de Onder 19-ploeg.

HSC’21 - Dongen 0-2 (0-1). 30. Thom Avontuur 0-1, 60. Nassim Asrih 0-2.

,,We zijn nog aan het nagenieten”, reageert coach Osman Erbas nadat de eerste drie punten in de tas mee terug naar Dongen konden. Thom Avontuur zette de Kanaries na een halfuur spelen op voorsprong in Haaksbergen. ,,We hebben in de eerste helft niets weggegeven”, aldus Erbas over het spel van zijn ploeg. ,,Rond het uur kon Fatih (Kamaci, red.) het afmaken, we telden ’m op de bank zelfs al. Maar goed, valt ie niet, is het afwegen of je gaat doordrukken of niet.”

De uitstekende kans die HSC’21 een kwartier voor tijd kreeg, ging niet langs doelman Wessel Sprangers. In de slotminuut besliste Nassim Asrih het duel definitief: 0-2. ,,Over de gehele wedstrijd gezien zijn wij absoluut de terechte winnaar.”

Hoofdklasse B

IFC - OJC Rosmalen 4-2 (4-1). 6. Mitchel Ott 1-0, 11. Mitchel Ott 2-0, 15. Dennis Knuiman 2-1, 24. Danny Slingerland 3-1 (pen.), 44. Yoeri Rombouts 4-1, 51. Tom Beissel 4-2.

OJC-coach Willem Leushuis: ,,Twee tegentreffers waren te wijten aan persoonlijke fouten, die echt onnodig waren. Verder vond ik dat IFC een goedkope penalty cadeau kreeg. De tweede helft hebben we volledig gedomineerd en waren we conditioneel sterker. Alleen verzuimden we om het verschil nog kleiner te maken.”

UDI’19 – AWC 0-3 (0-1). 28. Safa Kizir 0-1, 56. Daan Pauwels 0-2, 81. Fren Stevens 0-3.

UDI’19-coach Lodewijk de Kruif: ,,Dit was zeker niet de start die we voor ogen hadden. In de voorbereiding zat er een stijgende lijn in, maar ik ben zeer teleurgesteld over hoe we ons vandaag hebben gepresenteerd. AWC was feller, mannelijker en slimmer in de overtredingen. Wij konden er totaal niet in mee en hebben het mentaal flink laten afweten. Ik weet dat mijn ploeg wel kan voetballen en goed ook, maar de komende week moet ik gaan peilen waar het vandaan komt. Ik heb wel kopzorgen nu, want ik ben er tot aan de wedstrijd tegen Moerse Boys doodziek van. Ik vind dit onnodig en samen met de technische staf dachten we toch dat we er niet meer zo doorheen zouden zakken.”

Vierde klasse D

SV Reeshof – Audacia 6-0 (3-0). 23. Roy Staps 1-0, 25. Remco Marcelis (pen.) 2-0, 37. Thomas Staats 3-0, 49. Desley Mathieu 4-0, 50. Jim Smolders 5-0, 85. Gino Swaans 6-0. Bijz: 34. Marcelis (Reeshof) mist penalty.

Audacia kwam de tegengoals, waarvan sommige snel achter elkaar vielen, niet te boven. ,,Vooraf hoopten we op een goed resultaat”, aldus Audacia-trainer Hans Richters. ,,Een gelijkspel zou voor ons als een overwinning voelen. We hadden goede kansen op 0-1, maar we kwamen tekort.” Collega Jurgen Bouwens zat dan ook geen moment zenuwachtig op de bank. ,,We hebben goed gevoetbald en op de juiste momenten druk gezet. De hoge eindstand verbaast mij niet.”

Het meest opvallende aan deze wedstrijd was dat, tussen minuut 23 en 37, de wedstrijd gespeeld was. Tot ergernis van Richters. Hij werd weggestuurd na het uiten van commentaar op de leiding. ,,Ik bleef doorgaan en dat hoort niet”, zei de Audacia-coach schuldbewust. ,,Als trainer moet je het goede voorbeeld laten zien en dat heb ik niet gedaan. Wel heb ik een paar keer mijn excuses aangeboden.”

