OJC wint lastige wedstrijd bij Silvolde en maakt zich op voor topper tegen Baronie

,,Het was een lastige wedstrijd, maar we zijn in mijn ogen zeker de verdiende winnaar”, vond OJC-coach Willem Leushuis. Uit voorzorg werden Joey Hellstern (knieklachten) en Saad Laazizi (enkelklachten) eerder naar de kant gehaald. OJC speelt komende zaterdagavond op eigen veld de absolute topper tegen Baronie. Leushuis: ,,Dat gaat absoluut een geweldige wedstrijd worden.”

,,Ik vraag me een tijdje na de wedstrijd nog steeds af hoe we van de nummer laatst kunnen verliezen. We misten wel wat spelers en speelden drie wedstrijden in acht dagen tijd. Dan nog zijn we een klasse beter dan Moerse Boys. We begonnen heel aardig en kregen vier goede kansen. Hun eerste poging leverde de 0-1 op. We hebben deze wedstrijd meer dan zat gecreëerd om te winnen, toch lukte het niet”, zei UDI-trainer Lodewijk de Kruif.