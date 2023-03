OJC’er Joey Hellstern doet straks bewust een stapje terug: ‘Als het niks is, kan het zomaar dat ik straks alweer ergens anders speel’

Normaal doelman van het derde, nu ‘bietje vechten’ bij het tweede én stabiele factor bij DESK 1: ‘Nu nog spierpijn’

Derdeklasser DESK had zaterdag voor aanvang van de wedstrijd tegen NEO’25 een levensgroot keepersprobleem. Dat werd opgelost door Hans Vlak, die normaal doelman in het derde elftal is. Hij stapte winnend van het veld: 2-1. Met de nodige mazzel én een flinke portie spierpijn als gevolg.