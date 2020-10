OKSV op zoek naar nieuwe trainer na vertrek Donkers

‘Begin van het seizoen 2019-2020 is Fred gestart bij OKSV en heeft met het eerste team een goede start gemaakt. Na een wat mindere periode en de coronastop is gebleken dat de selectie een andere behoefte had dan deze trainer kon invullen. De aanloop en start van het huidige seizoen is vanuit meerdere kanten gezien teleurstellend verlopen, waarop we besloten hebben uit elkaar te gaan’, valt te lezen op de clubsite.