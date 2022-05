OKSV speelt met twee keepers in het veld en de trainer trekt de handschoenen aan en staat na twee jaar zonder wedstrijd onder de lat

Vijfde klasse BHet was een wonder dat OKSV überhaupt met elf man aan de aftrap kon verschijnen. Daar deden ze dan ook alles voor. De twee keepers werden als spits en rechtsback op gesteld en trainer Freek Toren trok zelf de handschoenen aan. Hij speelde na twee jaar weer eens een wedstrijd en mocht direct vijf keer vissen.

Ruwaard – OKSV 5-0 (2-0).5. Wes Kroezen 1-0, 25. Sarrhini Et-Tahouri 2-0, 55. Sarrhini Et-Tahouri, 75. Abdul Ahmed 4-0, 86. Jari Langekamp.

,,We waren duidelijk de betere ploeg. De spelers hebben het goed gedaan: veel inzet getoond en weinig weggegeven”, vatte trainer Eugene Geenen het duel samen.

,,We hebben grote personele problemen dat het een wonder is dat we met elf spelers op het veld stonden. Ik kan mijn spelers niets verwijten want ze hebben gedaan wat ze konden”, aldus trainer Freek Toren van OKSV.

Bij OKSV stonden drie keepers in de basis: een in de spits, een rechtsback en trainer Freek Toren trok na twee jaar zonder wedstrijd de handschoenen weer aan en ging onder de lat staan.

De grensrechter van OKSV was volgens Geenen erg eerlijk. ,,Een kopbal van Sarrhini leek via de binnenkant van de paal weer het veld in te gaan maar de grensrechter van OKSV gaf aan, zonder dat iemand daarvoor appelleerde, dat de bal de doellijn had gepasseerd en het dus een doelpunt voor ons was. Dat heb ik niet eerder meegemaakt.”

MOSA’14 – DESO 2-2 (0-1). 35. 0-1 (e.d.), 60. Stan Rijken 1-1, 72. Thomas Gould 1-2, 90. Jasper Janssen 2-2.

,,We begonnen goed en kregen ook enkele goede kansen. De ploeg heeft hard gewerkt en dit punt is zeker verdiend”, aldus elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

,,Dit gelijkspel is een terechte uitslag. Mijn ploeg is nog niet volwassen genoeg om een wedstrijd bij een voorsprong over de streep te trekken”, zag trainer John Putters van DESO.

De gelijkmaker in de extra tijd van Jasper Janssen was volgens Van den Helm een schoonheid van een doelpunt. ,,Uit een corner belandde de bal bij Jasper die ‘randje zestien’ stond en de bal met een volley over de keeper in het doel schoot.” Putters beaamde dit. ,,Het was een schitterend doelpunt en ik denk dat hij dit nooit meer herhaald.”

SBV – Maaskantse Boys 0-1 (0-0). 51. Bart van Schijndel 0-1.

,,Voor rust misten we enkele goede kansen en daarom was het heel zuur dat Maaskantse Boys snel na rust scoorde”, aldus trainer Sander Strik van SBV.

,,Het was voor beide teams lastig voetballen op het harde veld. Na de pauze kregen we een overwicht en op basis hiervan is de winst voor mijn ploeg verdiend”, zag trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

De winnende treffer was er eentje om in te lijsten want Bart van Schijndel schoot de bal na een mooie actie vanaf twintig meter in de goal.

DSS’14 - HRC’14 2-0 (0-0) 80. Chafik Allali 1-0, 85. Lloyd Berendse Bijz: Twee keer geel voor Jordi Verwers van HRC’14.

DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj was voorbereid op de taaie ploeg van HRC’14. ,,Ze wonnen vrijwel alles na de winterstop’’, vertelde de oefenmeester. ,,Het was vooral de opdracht om de nul te houden, want kansen komen er voor ons altijd.’’ In de 80ste minuut opende Chafik Allali dan toch de score voor de thuisploeg, maar het hoogtepunt kwam even later, toen keeper Dylan van Bekkum de assist gaf op de eindstand.

Te veel mensen speelden onder hun niveau, vond HRC’14-trainer Rene van der Putten. De trainer was met name teleurgesteld in, normaliter, uitblinker Jordi Verwers, die twee keer geel pakte. ,,Ik zei nog dat hij niet zoveel moest praten tegen deze scheidsrechter, want dat zou hij niet pikken’’, vertelde Van der Putten. ,,Als je dan twee keer geel krijgt door te praten, ben ik wel teleurgesteld. Hij laat daar vooral het elftal mee in de steek.’’ In de laatste tien wedstrijden pakte HRC’14 25 punten en was de ploeg uit Ophemert bezig aan een goede reeks.

Hedel - SCZ 2-1 (0-0) 69. 0-1, 70. Jelmer Toonen 1-1, 87. Mike van ‘t Zand 2-1.

Voor Hedel was het het doel om drie wedstrijden achter elkaar te winnen, dat is nu gelukt. ,,Het was een pittige wedstrijd’’, vond trainer Nicki Beekwilder. ,,De tegenstander bood goed weerstand en we kwamen een paar keer redelijk goed weg.’’ Hedel kan nog voor een tweede periode gaan en heeft daarmee nog veel om voor te spelen in de laatste wedstrijden. ,,Vanaf nu wordt elke week een finale.’’