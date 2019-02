OKSV - Wadenoijen begon halfuur later door kapotte uitlaat, duel eindigt in 2-2

Zondag 5DBij Wadenoijen hadden ze een heerlijk teamweekend gehad in Breda. Toen ze op zondag daar vanuit doorreden naar Overlangel kwamen ze erachter dat een uitlaat van een van de auto's van de spelers ermee ophield. Een halfuur later dan was afgesproken kon het duel beginnen en ondanks de slechte voorbereiding snoepten de gasten een puntje mee.

OKSV – Wadenoijen 2-2 (1-1). 15. Tim Reijs 1-0, 45. 1-1, 54. 1-2, 61. Dirk van de Berg 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We hadden het duel in handen, maar door ons eigen toedoen kwam Wadenoijen weer in de wedstrijd”, zag trainer Peter van Orsouw.

Bijzonderheid van de wedstrijd: het duel begon bijna een halfuur later dan gepland, want de uitlaat van een auto van de gasten ging onderweg kapot waardoor vier spelers te laat in Overlangel arriveerden.

SBV – BZS 2-1 (1-1). 14. Jordy van Outvorst 1-0, 40. 1-1, 76. Jordy van Outvorst.

Moment van de wedstrijd: de twee doelpunten van Jordy van Outvorst die daarmee zijn trainer John Putters een heerlijke middag bezorgde. ,,Deze winst is een fantastisch resultaat, want BZS was voetballend beter maar wij hebben de punten.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de matige start in het vorige seizoen zag trainer John Putters zich genoodzaakt om defensief op te treden en die tactiek kwam in dit duel van pas. ,,De laatste tien minuten hebben we de boel ouderwets dichtgespijkerd en alleen maar de bal zo hard mogelijk weggetrapt.”

Maaskantse Boys – HRC’14 1-0 (1-0). 30. Youri van Vugt 1-0.

Moment van de wedstrijd: Het enige doelpunt in dit duel was uiteraard beslissend: Youri van Vugt slalomde richting het vijandelijke doel en waar iedereen een voorzet verwachtte, schoot hij de bal in de verre hoek binnen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Maurizio Atzeni, trainer van Maaskantse Boys met Italiaans bloed in de aderen was trots. ,,We hebben als een Italiaanse ploeg gevoetbald: als volwassen kerels vanuit een strak georganiseerde verdediging.” HRC’14 had bij een overwinning stevig op de derde plaats kunnen staan, omdat de concurrentie steken liet vallen. Door de nederlaag ziet het Maaskantse Boys wel dichtbij komen. ,,We hadden afstand kunnen nemen, jammer genoeg is dat niet gebeurt. Gelukkig staan we nog derde en de volgende wedstrijd is tegen Heerewaarden. Daar moeten we zeker drie punten kunnen pakken”, besloot Harald van Deelen

Ophemert – MOSA’14 0-0.

Moment van de wedstrijd: Jesse van Nuland ontnam de bezoekers een grote kans om te scoren, maar met twee medespelers vrij voor de goal gaf hij niet af maar ging voor eigen succes.

Bijzonderheid van de wedstrijd: MOSA’14 speelde voor de tweede keer met deze brillestand gelijk. Toeval volgens elftalleider Nick van den Helm. ,,We spelen absoluut niet verdedigend en ook deze wedstrijd gingen we voor de winst.”

SCZ – Ruwaard 2-1 (1-0). 30. 1-0, 78. Sjors Euser 1-1 (pen.) , 84. 2-1. Bijz. SCZ miste een penalty.

Moment van de wedstrijd: Bij een 1-0 stand stopte keeper Collin van Beers een penalty waardoor Ruwaard in de wedstrijd bleef.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ruwaard-trainer Ger Romeijnders vindt dat zijn ploeg te weinig heeft gekregen. ,,In de slotfase hadden we nog een penalty moeten krijgen nadat Yasin Edrem werd neergehaald maar helaas floot de verder uitstekend leidende scheidsrechter hier niet voor.”

Heerewaarden – DESO 0-6 (0-2). 12. Rémy van Dinther 0-1, 43. Agonis Hoti 0-2, 54. Matthew Aarts 0-3, 64. Agonis Hoti 0-4 (pen.), 75. Arbnor Hoti 0-5, 81. Indy Bouwmeester 0-6. Rood: Jeremy van Uden.

Moment van de wedstrijd: Vlak voor rust begon Nick Govers vanaf eigen helft een mooie solo en passeerde enkele tegenstanders en gaf de bal panklaar aan Agonis Hoti die zo de bezoekers comfortabel aan de leiding bracht. ,,Toen onze spits Job Sepers uitviel was het geloof weg bij mij. We stonden al 0-2 achter en ik had niet het gevoel dat we nog gingen scoren”, zei coach Eugene Geenen

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na een mindere periode met louter nederlagen wint DESO voor de tweede keer op rij. Trainer Bas Boere is tevreden. ,,Dat we op een moeilijk bespeelbaar veld toch combinatie-voetbal konden laten zien, toont aan dat we op de goede weg terug zijn.”

MEC’07 – DSS’14 4-1 (2-0) 67. Bas van Driel 3-1

Moment van de wedstrijd: Na de 0-1 wist coach Klaas Bieze al dat zijn team geen punten ging pakken tegen MEC. Desondanks was Bieze trots op zijn spelers. ,, Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan. We hebben zelf, maar 1 á 2 kansen gehad en hebben terecht verloren.

Bijzonderheid van de wedstrijd Aan de kant van DSS’14 deden vier 16-jarige spelers mee. ,,Door allerlei omstandigheden moest ik met een onervaren team spelen. We hadden een hele nieuwe achterhoede en die spelers hadden nog nooit met elkaar gespeeld. Als ik kijk naar de wedstrijd dan was dit het maximale resultaat en kan ik ze niks verwijten.”