OKSV wint na wilde avond met speler en prins carnaval Roel van Dinther

Zondag 5CRoel van Dinther is naast voetballer bij OKS ook fervent carnavalvierder. De speler van OKSV werd de avond voor de wedstrijd tegen Ruwaard verkozen tot prins carnaval van Herpen (Nachtgraversrijk). Het is niet de eerste keer dat hij prins is. Vorig jaar werd hij ook al verkozen.

Ruwaard – OKSV 2-3 (1-2). 38. Erik van Lent 1-0 (pen.), 41. Joris van Poppel 1-1, 45. Joris van Poppel 1-2, 60. Jordy Vos 2-2, 73. Yuri van de Bogaard 2-3.

Zaterdagavond werd OKSV-speler Roel van Dinther als prins carnaval gekozen en veel teamgenoten waren hierbij tot laat aanwezig. ,,Dat hoort erbij en daar heb je als trainer in het amateurvoetbal mee te maken”, vindt Fred Donkers, trainer van OKSV.

,,Een zure nederlaag maar ik mag mijn ploeg niks verwijten. Mijn spelers hebben als een team gestreden. OKSV is met deze winst goed weggekomen”, beschreef trainer Ger Romeijnders van Ruwaard de wedstrijd.

,,Mijn spelers hebben mentaliteit getoond en een zwaarbevochten overwinning behaald”, aldus trainer Fred Donkers van OKSV.

MOSA’14 – Ophemert 3-4 (1-1). 21. 0-1 (pen.), 24. 1-1 (e.d.), 52. 1-2, 64. Olaf Bosch 2-2, 79. 2-3, 85. Olaf Bosch 3-3, 90. Olaf Bosch (e.d.) 3-4.

,,De wedstrijd golfde zeker in de tweede helft op en neer. Het was mede door het zware veld een wat rommelig duel en we hadden zeker een punt verdiend. Met hard werken kwamen we drie keer terug van een achterstand. Dat we dan in de extra tijd alsnog verliezen is heel zuur”, aldus elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

Olaf Bosch leek met twee doelpunten MOSA’14 aan een gelijkspel te helpen, maar in de slotfase verdween de bal via zijn borst in het eigen doel.

HRC’14 – DESO 4-1 (1-0). 44. Tom Verhoeven 1-0, 46. Lars Zwegers 2-0, 48. Luuk Pouw 3-0, 71. Agonis Hoti 3-1, 83. Lauren van Deelen 4-1. Bijz. 20. Aanvoerder Indy Bouwmeester (DESO) miste een penalty.

,,We speelden geen goede wedstrijd. Op trainingen is ons positiespel heel goed, maar in deze wedstrijd niet. In de slotfase gingen we op jacht naar de 3-2 en dan kun je een treffer tegen krijgen”, zag trainer Stan Vos van DESO.

Een minuut voor en drie minuten na de rust nekten DESO. HRC’14 scoorden in die periode drie keer.

,,Verdiend gewonnen. We waren de hele wedstrijd beter en vlak na rust hebben we de wedstrijd op slot gegooid. Het geluk zat nu eens een keer mee want DESO schoot na tien minuten spelen een strafschop huizenhoog over. Wij hadden het betere van het spel en eindelijk lukte het om vaak het net te vinden”, aldus een zeer tevreden HRC’14-coach Harald van Deelen

HRC’14 heeft eindelijk weer eens een wedstrijd gewonnen. Na een reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning mocht het team van Van Deelen eindelijk weer eens drie punten bijschrijven. ,,Die heeft de groep verdiend. De laatste weken speelden we niet verkeerd alleen we wonnen niet. Afgelopen week hebben we om de tafel gezeten en besloten om een andere tactiek te hanteren. Gelukkig heeft het geholpen en hebben we ook nog eens vier keer gescoord.”

Maaskantse Boys – BZS 1-4 (0-1). 44. 0-1, 63. 0-2, 77. Jeffrey van de Hurk 1-2, 80. 1-3, 89. 1-4.

,,Een zeer geflatteerde uitslag. BZS is één van de beste ploeg uit onze competitie. We doen onszelf tekort door de kansen op de openingstreffer niet te benutten”, aldus Maurizio Atzeni (trainer MKB).

Atzeni heeft ondanks de nederlaag toch van zijn ploeg genoten. ,,Voor rust speelden we fantastisch. Het was qua weer een trieste, miezerige middag. Maar de toeschouwers die de regen trotseerden kregen aantrekkelijk voetbal te zien.”

SBV – DSS’14 6-3 (3-2). 15. Kevin Heijnen 1-0, 20. Jordy van Outvorst 2-0, 25. Chafik Allali 2-1, 29. Chafik Allali 2-2, 40. Stan van Veghel 3-2, 49. Kevin Heijnen 4-2, 54. Chafik Allali 4-3, 59. Kevin Heijnen 5-3, 85. Joep Cruijssen 6-3 (pen.).

,,Een terechte uitslag. We waren de betere ploeg en creëerden veel kansen”, zag de trainer van SBV John Putters.

SBV had tot deze wedstrijd moeite met scoren maar tegen DSS werd het net zes keer gevonden. Tot tevredenheid van Putters. ,,Dit is goed voor ons zelfvertrouwen.”

DSS’14-leider Anthonio van de Pol was niet enthousiast over het spel van de bezoekers. ,,Dit was een hele slechte wedstrijd. We kwamen nog wel terug van een 2-0 achterstand, maar geven het net zo makkelijk weer weg. We waren gewoon niet goed. We hebben verloren omdat SBV veel feller was en ook veel meer inzet toonde.”

Ondanks de nederlaag schoot Chafik Allali wel drie keer raak en maakte daarmee dus een hattrick. Volgens Van de Pol had hij daar wel een beetje geluk bij nodig. ,,Bij zijn laatste doelpunt dacht de doelman van SBV volgens mij dat de bal gloeiend heet was. Een niet sterk ingeschoten vrije trap liet hij zo in het doel rollen en daarmee scoorde Chafik zijn derde treffer.”

RKVSC – Hedel 0-2 (0-1) 10. Jelmer Tonen 0-1, 60. Willem Sleeman 0-2

,,De drie punten zijn binnen en dat is het belangrijkst. We speelden niet briljant en het tempo lag iets te laag. Toch hebben we wel verdiend gewonnen want RKVSC heeft negentig minuten lang heel compact gespeeld”, zei Hedel-coach Wilco van Houtum. De coach van de thuisploeg, Ad Schipper, was tevreden over het spel van zijn team. ,,We hebben gevochten voor wat we waard waren en als je dan met 0-2 verliest dan is dat gewoon een hele goede prestatie. We hebben uitstekend verdedigend en soms hadden we nog een kans ook.”