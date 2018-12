Olympia'60 blijft maar winnen, Merlijn met kater de winterstop in

Moment van de wedstrijd: ,,Toen we ons tweede doelpunt scoorden, kregen we nog twee heel grote kansen om nog wat uit dit duel te halen. Die werden echter gemist”, zag Willem II-trainer Mustafa Demirtas.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Olympia’60 begon barslecht aan de competitie, maar heeft bij de start van de tweede periode vleugels gekregen: alle vier wedstrijden werden in winst omgezet.

Moment van de wedstrijd: Het laatste fluitsignaal. ,,We gaan niet vrolijk de winterstop in”, meende Merlijn-trainer Regi Essed. ,,Als medekoploper moet je zulke wedstrijden tegen die kleintjes winnen. En dat hebben we dus nagelaten. Dat is heel teleurstellend.”