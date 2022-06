Olympia'60 buigt door hattrick Van Wanrooij achterstand om

Met drie doelpunten krikte spits Nick van Wanrooij zijn seizoenstotaal op naar 27 doelpunten. ,,Ik heb weer eens een ouderwets seizoen gedraaid”, zegt de aanvaller. ,,Ook als team mogen te tevreden zijn. Weliswaar minder kwaliteit, dat is gecompenseerd met strijdlust. We hebben iets moois neergezet. Dik tevreden met die achtste plaats.”

Twee weken geleden werd DESK kampioen. Dan is het lastig om nog doelen te stellen. Tom Heijkoop vond er toch nog eentje: negentien van de 22 wedstrijden winnen. De promovendus kreeg het voor elkaar, al duurde het tot de 78e minuut voordat Djurre Verschut het verschil maakte. ,,Had al veel eerder moeten gebeuren”, vond trainer Tom Heijkoop. ,,We hebben een tsunami aan kansen verkwanseld.”

Inderdaad, DESK hield ons lang in leven, vond collega Nigel Branderhorst, die zijn ploeg knap terug zag komen. Over het seizoen zelf: ,,Eentje met ups en downs. We vergaten ons te veel te belonen. Maar eerlijk is eerlijk: in de derde klasse hebben we niks te zoeken.”