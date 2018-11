Olympia'60 verliest op eigen veld, tiental Willem II kapituleert

Moment van de wedstrijd: De doelman van Willem II was geblesseerd geraakt, ook de reservedoelman zat in de lappenmand. Daardoor moest in de 75e minuut verdediger Furkan Ozdemir het doel verdedigen. ,,Hij heeft zijn best gedaan, maar hij is geen keeper”, omschrijft Willem II-trainer Mustafa Demirtas op omfloerste wijze de kwaliteiten van zijn invaller tussen de palen.