Olympia'60 zakt door ondergrens heen en raakt gedeelde koppositie kwijt, Willem II krijgt te weinig tegen IFC

zaterdag 4EIn de blessuretijd kreeg Willem II het deksel op de neus tegen IFC. De Tilburgers zagen Berkdijk winnen van Olympia'60 waardoor het er steeds somberder uit gaat zien in de staart van de ranglijst. Bovenin zag hetzelfde Olympia’60 koploper SCO geen fout maken en een voorsprong nemen in de strijd om de koppositie.

Willem II - IFC zat. 1-2 (0-1). 20. IFC 0-1, 65. Bahattin Yozgat 1-1, 90. IFC 1-2.

,,We hadden een puntje verdiend”, stelde Willem II-trainer Mustafa Demirtas. ,,Tien minuten voor tijd kregen een dot van een kans maar misten we en dan ga je in de laatste minuut nog onderuit.” Ondanks dat zijn ploeg onderaan bengelt, houdt hij vertrouwen. ,,We worden steeds beter, maar als je onderaan staat heb je geen geluk.”

SSC’55 - Dongen zat. 3-1 (0-1). 45. Dongen zat. 0-1, 55. Frank ter Schiphorst 1-1, 63. Erwin van de Hoven 2-1 (strafschop), 82. Frank Ter Schiphorst 3-1.

SSC’55-trainer Nigel Branderhorst zag een slechte eerste helft. ,,Ronduit schandalig wat we lieten zien. Gelukkig was het na rust anders en speelden we iets aanvallender en pakten we verdiend de zege”, vervolgde Branderhorst.

Olympia’60 - Berkdijk zat. 2-4 (1-1).20. Berkdijk zat. 0-1, 44. Kjeld Huveneers 1-1, 60. Thymo de Bruin 2-1, 61. Olympia'60 (e.d.) 2-2, 65. Berkdijk zat. 2-3, 71. Berkdijk zat. 2-4 (strafschop).

,,Het was echt slecht. We zakten door de ondergrens heen”, aldus een teleurgestelde Olympia'60-trainer Frans Ceton. ,,We verloren van onszelf.” Zijn team kwam na rust nog op voorsprong, maar de 2-2 via een eigen speler pakte verkeerd uit. Koploper SCO spon er garen bij dat de nummer twee de punten liet. Frans Ceton weet echter dat de eerste plaats ‘onbereikbaar’ is. ,,SCO is de gedoodverfde kampioen. Als wij op plaats vier of vijf kunnen eindigen zou het fantastisch zijn.”