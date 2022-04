Olympia’60 wint door vier doelpunten van Van Wanrooij

Nick van Wanrooij is on fire. En hoe tegen Baronie en Rijen scoorde de spits al acht keer en zaterdagmiddag nam hij dus de hele productie voor zijn rekening. ,,Hij is super op dreef”, ziet ook trainer Mo Duzgun, die met hernia op de bank zat. ,,Vandaag was er ook een hoofdrol voor Ayhan Uslu. Die werd twee keer neergelegd in de zestien, en hij nog een assist in huis.”