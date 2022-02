Ondanks doelpuntrijke blessuretijd geen winnaar bij Margriet - Avanti’31

Margriet-trainer Maarten van Vugt over het duel in de derde klasse C: ,,Nadat de wedstrijd een half uur later van start ging, door een vertraagde scheids, liep het goed. Na een half uur maakte we het eerste doelpunt. Verder ging het in die fase gelijk op. Na rust voetbalden wij beter, maar toch maakte Avanti vanuit een kopbal de tegengoal. Nadat we hier even van slag van waren pakte we onszelf weer beet. Avanti bleef doorvechten voor de 1-2 en deze kwam ook in de blessuretijd. We wisten daarna van uit een hoekschop nog een kans te creëren en het gelijk te maken.”